Lazio vence Cagliari e segue na liderança na Itália

Em casa, a Lazio se impôs no começo do jogo e abriu o placar aos 21 minutos, com gol marcado por Sergio Fioccari. Stefano Mauri ampliou para a equipe romana aos 8 minutos do segundo tempo. Alessandro Matri diminuiu aos 14 minutos para o Cagliari, mas não impediu o triunfo da Lazio.

Já a Juventus decepcionou e apenas empatou por 0 a 0 com o Bologna, fora de casa, com Iaquinta desperdiçando uma cobrança de pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo. A equipe de Turim chegou aos 12 pontos, em quinto lugar, mas ainda pode perder essa posição até o final da rodada. Já o Bologna ocupa a antepenúltima colocação, com oito pontos.

Também neste domingo, a Udinese superou o Palermo por 2 a 1, o Genoa bateu o Catania por 1 a 0, o Chievo Verona venceu o Cesena por 2 a 1 e o Lecce derrotou o Brescia por 2 a 1.