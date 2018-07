Lazio vence fora de casa e Itália curte abundância de gols

Álvaro González e Kozak Libor marcaram os gols da Lazio, que subiu para o terceiro lugar, sete pontos atrás do líder Milan, que venceu o Parma por 4x0 no sábado.

A boa fase da Udinese continuou com o triunfo por 3x0 em casa sobre o Cesena, com Antonio Di Natale marcando duas vezes e chegando aos 18 gols no campeonato. Gokhan Inler completou o placar.

González pôs a visitante Lazio na frente do Brescia aos 18 minutos de jogo, e assim que a equipe da casa parecia voltar para o jogo, sofreu outro gol aos 13 do segundo tempo, quando o tcheco Kozak marcou de cabeça após um escanteio.

A Sampdoria marcou três vezes nos primeiros 15 minutos, com Angelo Palombo, Daniele Gastaldello e o novo contratado Massimo Maccarone, e subiram para o 12o lugar com a vitória por 3x1 sobre o Bologna.

Nenê marcou dois na inspirada vitória em casa do nono colocado Cagliari por 4x1 sobre o Chievo Verona.

Na batalha para se afastar da zona de rebaixamento, dois gols no final do jogo marcados por Francesco Lodi ajudaram o Catania a derrotar o Lecce por 3x2.

A Fiorentina virou o jogo para conseguir sua primeira vitória fora de casa na temporada ao bater o Palermo por 4x2.

O Palermo, na sexta posição, abriu 2x1, mas foi surpreendido por três gols nos últimos 20 minutos, marcados por Michele Camporese, Cesare Bovo (contra) e Riccardo Montolivo.

A atual campeã Inter de Milão, oito pontos atrás do Milan, mas com dois jogos a menos, visita a Juventus na última partida de domingo.