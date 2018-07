Lazio vence fora de casa e sobe para 2º no Italiano

O resultado deixou a Lazio com 28 pontos, um atrás da Juventus, que enfrentará a Roma na segunda-feira. No domingo, a Lazio vai torcer contra Milan e Udinese que podem retomar as primeiras posições em caso de vitória, sobre Bologna e Chievo, respectivamente. O Lecce segue na última colocação, com apenas oito pontos.

Jogando fora de casa, a Lazio sofreu para faturar sua oitava vitória no Italiano. Depois que Michele abriu o placar, de pênalti, aos 12 minutos de jogo, os visitantes empataram aos 28, com Klose, mas só alcançaram a virada no segundo tempo. Cana marcou o segundo logo aos 2 minutos, após assistência de Klose.

Aos 13, Ferrario marcou para o Lecce e voltou a empatar o duelo. Mas, em dia inspirado, Klose tratou de garantir a vitória da Lazio aos 42 minutos, de cabeça.

Ainda neste sábado, o Genoa, do brasileiro Zé Eduardo, ganhou do Siena por 2 a 0, fora de casa, e segue na parte intermediária da tabela. Foi o segundo jogo oficial do ex-santista com a camisa do Genoa.