Lazio vence Napoli e assume liderança provisória

Com o resultado, a Lazio assumiu a liderança provisória com 25 pontos. E para manter a ponta, precisa torcer por um tropeço do Milan, que tem 23 e faz neste domingo o clássico com a Inter de Milão. O Napoli, por sua vez, segue em terceiro com 21 pontos.

Grande sensação do Italiano no início desta temporada, a Lazio havia perdido a liderança após ser derrotada por Roma e Cesena nas últimas duas rodadas. Uma sólida atuação neste domingo, no entanto, garantiu sua reabilitação.

O primeiro gol foi marcado por Zárate logo aos 15 minutos, depois de muita pressão da Lazio no início de partida. E já aos 16 do segundo tempo, Floccari recebeu passe do próprio Zárate e garantiu a liderança provisória.