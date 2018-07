Lazio vence Pescara com golaços e ultrapassa o Milan no Italiano

ROMA - A Lazio contou dois belíssimos gols de Radu e Lulic, nesta segunda-feira, para vencer o Pescara por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Roma e assumir a terceira posição no Campeonato Italiano ao fim desta 26.ª rodada. Milan e Inter de Milão, que empataram no clássico de domingo, ficaram para trás na briga por uma vaga na próxima Copa dos Campeões.

Agora a Lazio tem 47 pontos, dois a mais do que o Milan e três à frente da Inter de Milão. A distância para o Napoli, segundo colocado, é de cinco pontos e pode diminuir na próxima rodada, quando o time napolitano joga contra a líder Juventus. A Lazio, porém, tem parada dura contra o Milan, fora de casa.

A Lazio abriu o placar aos 29 minutos no Olímpico. Após cruzamento na área, Lulic recebeu pelo lado esquerdo, dominou, esperou a aproximação de Radu e rolou. O belga, que já vinha em velocidade, encheu o pé e acertou o ângulo de Pelizzoli.

O goleiro também não pôde fazer nada para evitar o segundo gol, aos 35 minutos. O bósnio Lulic recebeu pela meia esquerda, avançou pelo campo de ataque e, da intermediária, arriscou. A bola, com velocidade impressionante, foi direto no ângulo. Ainda bateu no travessão antes de entrar.

Sem vencer há sete jogos, o Pescara é o vice-lanterna do Italiano, com 21 pontos, ficando à frente do Palermo, apenas. Na próxima rodada a equipe enfrenta a Udinese.