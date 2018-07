Lazio vence, segue em 3.º e aumenta crise no Milan

O Milan ainda se vê cada vez mais distante da briga pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano. A equipe atualmente é apenas a 13.ª, com sete pontos. Por outro lado, a Lazio confirmou o bom momento na competição e subiu para 18 pontos, na terceira posição, a apenas um do Napoli, que é segundo.

Neste sábado, o time romano foi para cima e abriu o placar aos 25 minutos, com o brasileiro Hernane, que tirou um marcador e bateu de fora da área. A bola ainda desviou e encobriu Amelia. No fim da primeira etapa, Candreva acertou lindo chute de fora da área, no ângulo direito, e aumentou.

O segundo gol desanimou o Milan, que voltou apagado para o segundo tempo. A Lazio aproveitou, foi para cima e chegou ao terceiro gol aos cinco minutos. O cruzamento da direita encontrou Klose sozinho, sem marcação. O alemão bateu de primeira, cruzado, sem chance para Amelia.

Com a vantagem confortável, a Lazio relaxou e permitiu a reação do adversário, que diminuiu aos 16 minutos. Após cobrança de falta da direita, De Jong desviou de carrinho para marcar o primeiro do Milan. Aos 34, El Shaarawy deixou o seu, após bela jogada pela esquerda, mas a reação parou por aí.