Lazio vence Udinese e se aproxima do líder Milan

Lazio e Udinese fizeram uma partida movimentada no Estádio Olímpico, em Roma. E a equipe da casa abriu o placar logo no primeiro minuto, com uma finalização do brasileiro Hernanes da entrada da área, após jogada de Rocchi.

Em desvantagem, a Udinese se lançou ao ataque e equilibrou a partida, mas não conseguiu o empate. E a Lazio quase marcou o segundo gol ainda na primeira etapa com Hernanes, que acertou a trave do gol defendido por Handanovic.

A Udinese chegou ao empate logo no começo do segundo tempo. Aos quatro minutos, Di Natale cruzou na área para Sánchez completar, de cabeça, para as redes. O segundo gol da Lazio não demorou a sair. Aos seis minutos, após cobrança de escanteio, o brasileiro André Dias ajeitou para Biava finalizar e colocar a equipe da casa em vantagem.

Aos 15 minutos, a Udinese voltou a empatar o jogo com Denis, de cabeça, após cruzamento de Isla. A igualdade fez com que a Lazio pressionasse o time visitante, que tentou segurar o resultado com as boas defesas do goleiro Handanovic. Mas aos 43 minutos, Ledesma cruzou e Zapata cabeceou para as próprias redes definindo a vitória da Lazio sobre a Udinese por 3 a 2.