Lazio vira sobre a Roma e vence clássico italiano por 3 a 2

MILÃO - Sob forte chuva, a Lazio levou a melhor sobre a Roma no clássico italiano deste domingo, 11. Após sair atrás no placar, o time de Hernanes buscou a virada ainda no primeiro tempo e sacramentou a vitória na segunda etapa, por 3 a 2.

Lamela abriu o placar da partida, para a Roma, logo aos 9 minutos. Mas Candreva, aos 35, e Klose, aos 43, colocaram a Lazio na frente ainda na etapa inicial. Antes do apito do árbitro, De Rossi foi expulso de campo.

No segundo tempo, a Lazio praticamente selou o triunfo, com gol de Mauri no primeiro minuto. Na metade da etapa, o próprio Mauri foi expulso de campo, deixando as duas equipes com 10 jogadores em campo. Com o duelo mais equilibrado, a Roma ainda descontou, com gol de Pjanic, aos 41, mas não conseguiu evitar a derrota.

O resultado deixou a Lazio, com 22 pontos, na quinta colocação da tabela, logo à frente da Roma, que soma 17. Em terceiro lugar, o Napoli superou o Genoa por 4 a 2, fora de casa, com gols de Mesto, Cavani, Hamsik e Insigne. O time soma agora 26 pontos, contra apenas 9 do Genoa.

Na quarta posição, a Fiorentina alcançou os 24 pontos ao impor mais uma derrota sobre o Milan, por 3 a 1, no San Siro. Aquilani, Valero e Hamdaoui balançaram as redes pelo time visitante, enquanto Pazzini descontou para o time de Milão. O Milan ocupa apenas a 13ª colocação, com 14 pontos.

Ainda neste domingo, o Palermo venceu a Sampdoria por 2 a 0, enquanto Chievo e Udinese empataram por 2 a 2. Parma e Siena não saíram do 0 a 0 e o Torino derrotou o Bologna por 1 a 0.