Lazio x Juventus: como assistir na TV ao confronto pelo Italiano

Lazio e Juventus se enfrentam neste domingo, às 17h30, no estádio Olímpico, em Roma, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano (veja a tabela). O clássico terá transmissão do canal italiano RAI.

A Juventus continua líder do Italiano com sobras. A equipe de Cristiano Ronaldo soma 56 pontos e iniciou a rodada com nove a mais que o vice-líder, Napoli. Na última rodada, o time de Turim derrotou o Chievo por 3 a 0.

Já a Lazio aparece na sexta colocação, com 32 pontos e uma vitória o deixa mais próximo da briga por uma vaga para a Liga dos Campeões. A equipe de Roma vem de derrota por 2 a 1 para o Napoli, em partida realizada no domingo passado, dia 20.

Saiba quais são os jogos da 21ª rodada do Italiano

Sábado

Sassuolo x Cagliari

Sampdoria x Udinese

Milan x Napoli

Domingo

Chievo x Fiorentina

Atalanta x Roma

Bologna x Frosinone

Parma x Spal

Torino x Inter

Lazio x Juventus

Segunda-feira

Empoli x Genoa