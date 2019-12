Lazio x Juventus: onde assistir ao vivo a partida pelo Italiano

Lazio x Juventus fazem um duelo entre times que ocupam algumas das primeiras posições do Campeonato Italiano, neste sábado, pela 15ª rodada. A partida será realizada às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma e terá transmissão pela TV e online.

LEIA TAMBÉM > Classificação do Italiano

O torcedor pode assistir Lazio x Juventus pela Rede TV!, que irá transmitir o duelo na TV e online. Outra opção é pelo canal italiano RAI e há ainda a possibilidade de ver online pela DAZN.

A Lazio iniciou a rodada em terceiro lugar no Italiano, com 30 pontos, e está embalada por quatro vitórias consecutivas, em diferentes torneios. Já a Juventus, que só empatou por 2 a 2 com o Sassuolo no último domingo, está na segunda posição, com 36 pontos, e vai assumir a liderança em caso de triunfo.