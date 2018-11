Lazio x Milan: onde assistir, escalações e horário do confronto italiano

Lazio e Milan fazem neste domingo, o principal clássico da 13ª rodada do Campeonato Italiano no estádio Olímpico de Roma, às 15h (de Brasília). A partida será realizada entre o quarto e quinto colocados, respectivamente, e será um confronto direto pela zona de classificação direta para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Lazio x Milan não terá a transmissão para o Brasil por nenhuma emissora de TV. Vindo empate por 1 a 1 contra o Sassuolo, a equipe do técnico Simone Inzaghi tenta a recuperação em casa. Para isso, aposta suas fichas no atacante Ciro Immobile. O atacante foi o artilheiro da última edição do campeonato italiano com 29 gols e nesta edição já balançou as redes 8 vezes em 12 partidas.

Quem também busca se recuperar na competição é o Milan. Após derrota para a Juventus no último jogo, Gennaro Gattuso não poderá contar com seu homem-gol para o confronto. Suspenso, Higuaín deve dar lugar para Cutrone.

Escalações prováveis de Lazio x Milan

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi e Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic; Luis Alberto e Immobile. Técnico: Simone Inzaghi.

Milan: Donnarumma; Abate, Zapata e Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu e Laxalt; Castillejo e Cutrone. Técnico: Gennaro Gattuso.