LDU aplica 2 a 0 e dá passo por final da Sul-Americana

Os gols da LDU foram marcados no segundo tempo. O primeiro saiu aos três minutos, quando Ezequiel González, ex-Fluminense, arriscou um chute de fora da área e viu a bola desviar no argentino Barcos, seu companheiro de equipe, e trair o goleiro Marcelo Barovero no lance. Aos 38, o mesmo González deu belo passe para Barcos invadir a grande área pela direita e, quase sem ângulo, acertar forte chute para fazer 2 a 0.

O segundo gol marcado nesta quinta poderá ser muito importante para a LDU, pois, caso marque apenas uma vez no confronto de volta, obrigará o Velez a fazer quatro para se classificar, já que o gol fora de casa tem um peso maior para efeito de desempate. Ou seja, até mesmo uma derrota por 3 a 1 classifica a equipe equatoriana.

Na outra semifinal da Copa Sul-Americana, Vasco e Universidad de Chile empataram por 1 a 1, na última quarta-feira à noite, em São Januário, no Rio. Com isso, o time chileno poderá avançar à decisão em caso de empate por 0 a 0 no duelo de volta, na próxima quarta, em Santiago. Já a equipe carioca precisará de uma vitória simples ou de uma igualdade por dois ou mais gols para se garantir na decisão.