LDU critica Palmeiras e acusa irregularidade na venda de Barcos

SÃO PAULO - A diretoria da LDU acusa o Palmeiras de cometer irregularidades na transferência do atacante Barcos para o Grêmio. Irritado com a postura do time brasileiro, Esteban Paz, diretor de futebol do clube, critica a diretoria e diz que vai na Fifa brigar pelos seus direitos.

"Pensei que o Palmeiras fosse uma instituição séria. Negociar Barcos pisando no contrato com a LDU não foi uma boa. Nos obrigam a procurar imediatamente um meio legal para defender a LDU. Vamos preparar tudo para apresentar as nossas reclamações para a Fifa. Não tenham dúvidas de que vamos defender o clube e faremos com que as cláusuras do contrato sejam respeitadas. Entendemos que o Palmeiras quebrou unilateralmente o nosso acordo", reclamou o dirigente, em sua página pessoal no Twitter.

Os equatorianos alegam que o Palmeiras deveria ter consultado a LDU antes de negociar Barcos com o Grêmio porque existia um acordo para que o clube tivesse o direito de igualar os valores caso chegasse uma proposta pelo atacante. Além disso, o Palmeiras deve uma última parcela da negociação do Pirata e o time equatoriano deveria ser avisado que a dívida seria repassada aos gremistas. Nada disso aconteceu.

Enquanto isso, o Palmeiras continua sem saber ao certo o que vai receber na negociação com o Grêmio. O fato é que o clube até o momento acertou o pagamento de R$ 4 milhões, mais a quitação da dívida com a LDU e com Barcos, que totalizam R$ 3 milhões. Além disso, o Grêmio cedeu, por empréstimo, o zagueiro Vilson. O atacante Leandro e o volante Léo Gago estão próximos do acerto, também por empréstimo.

Quanto a Rondinelly, o clube ainda negocia e Marcelo Moreno já avisou que não quer jogar no Palmeiras. Assim, o jeito será tentar envolver outro jogador na negociação ou receber uma compensação financeira.