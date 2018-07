LDU faz 6 a 1 no San Felipe e avança na Sul-Americana

Atual campeã da Copa Sul-Americana, a LDU se classificou às quartas de final do torneio ao golear o Unión San Felipe por 6 a 1, em partida disputada no Estádio Casablanca, em Quito, na noite de terça-feira. No jogo de ida das oitavas de final, a equipe chilena havia derrotado o time equatoriano por 4 a 2.

Classificada às quartas de final, a LDU aguarda a definição do seu próximo adversário na Copa Sul-Americana. A equipe equatoriana vai enfrentar o vencedor do confronto entre Newell''s Old Boys e San José. No primeiro jogo, o time argentino goleou por 6 a 0 e ficou próximo da vaga, que será definida na quinta-feira.

Em desvantagem no confronto, a LDU se lançou ao ataque desde o começo e abriu 2 a 0, com gols de Chila, aos 20, e Barcos, em cobrança de pênalti, aos 23 minutos. O Unión San Felipe ainda descontou no primeiro tempo, com um gol marcado por Vildozo, aos 37 minutos.

Na etapa final, a LDU atropelou a equipe chilena. Guagua, aos 5, Luna, aos 14, Salgueiro, aos 21, e Barcos, aos 28 minutos, marcaram para a equipe equatoriana e definiram a goleada por 6 a 1, que manteve o time na luta pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana.