LDU vence e avança à semifinal da Copa Sul-Americana

QUITO - Atual campeão da Copa Sul-Americana, a LDU venceu o Newell''s Old Boys por 1 a 0, em jogo encerrado na madrugada desta quinta-feira (no horário de Brasília), em Quito, no Equador, e garantiu uma vaga na semifinal desta edição da competição continental.

Agora, o time equatoriano espera pela definição do vencedor da partida entre Independiente, da Argentina, e Deportes Tolima, da Colômbia, que se enfrentam nesta quinta-feira, em Avellaneda (ARG), às 22h30 (horário de Brasília). No duelo de ida, os dois times empataram por 2 a 2 em solo colombiano.

No confronto diante do Newell''s, a LDU fez valer o fator campo para pressionar o adversário no primeiro tempo, no qual acertou duas vezes o travessão do gol argentino nos 22 minutos iniciais. O time visitante também levou perigo com Borghello, que parou em boa defesa de Cevallos.

Na etapa final, brilhou a estrela de Calderon. Aos 32 minutos, logo depois de entrar na equipe da LDU, ele recebeu na meia-lua, girou e bateu para assegurar o gol da vitória, garantindo a classificação e impedindo que a decisão fosse para os pênaltis - no jogo de ida, na Argentina, houve empate por 0 a 0.

No desespero por um gol a qualquer custo no final, o Newell''s chegou a acertar a trave de Cevallos após um chute de Salvatierra, aos 42 minutos, mas a LDU conseguiu suportar a pressão e seguir na busca por mais um título sul-americano.