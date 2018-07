LDU vence Independiente por 3 a 2 na Sul-Americana

Atual campeã da Copa Sul-Americana, a LDU contou com o apoio da torcida nesta quinta-feira para superar o Independiente por 3 a 2, resultado que deixa a equipe equatoriana a um empate da decisão. A partida de volta da semifinal será disputada na próxima quinta, em Avellaneda, na Argentina.

Apesar da derrota, o Independiente tem muito a comemorar. O time argentino chegou a estar em desvantagem de 3 a 0, mas buscou a reação ao marcar dois gols em menos de cinco minutos. Assim, pode jogar em casa por uma vitória de 1 a 0 ou 2 a 1.

Na partida desta quinta-feira, o time equatoriano começou pressionando e desperdiçou boas chances até marcar o primeiro gol aos 43 minutos, com Juan Manuel Salgueiro. O ritmo aumentou ainda mais no início do segundo tempo, quando Bolaños ampliou aos três e Reasco fez o terceiro aos nove.

Mas o Independiente não se abateu com a desvantagem e buscou a reação com Silvera, aos 13, e Mareque, apenas cinco minutos depois. O goleiro Hilario Navarro ainda fez duas impressionantes defesas consecutivas aos 30, impedindo que a LDU abrisse vantagem de dois gols.

O vencedor do confronto entre LDU e Independiente encara Palmeiras ou Goiás na decisão da Sul-Americana. No primeiro jogo, disputado em Goiânia, o time paulista ganhou por 1 a 0 e joga pelo empate no Pacaembu, na próxima quarta-feira.