LDU x Flamengo: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo da Libertadores

Embalado, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a LDU, do Equador, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. O time carioca garante a classificação se derrotar os equatorianos.

Onde assistir LDU x Flamengo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e pela TV Globo. O jogo será exibido online pelo site do SporTV e pelos aplicativos SporTV Play e Globo Play. O Estado fará minuto a minuto do jogo .

O Flamengo é o líder do grupo com nove pontos, seguido pelo Peñarol, que também tem nove. A LDU aparece em terceiro, com quatro, e o San José é o quarto com apenas um ponto. Se vencer, a equipe de Abel Braga garante a classificação para as oitavas de final.

O time carioca vem embalado pelo título do Campeonato Carioca, conquistado ao derrotar o Vasco por 2 a 0, no domingo. Na Libertadores, a equipe rubro-negra goleou o San José na última rodada por 6 a 1.

Já a LDU é a oitava colocada no Campeonato Equatoriano, com 16 pontos, dentre 16 clubes participantes. Na última rodada, a equipe equatoriana derrotou o Emelec por 2 a 1. Na Libertadores, vem de derrota para o Peñarol por 1 a 0.

