Le Mans x PSG: onde assistir ao jogo pela Copa da Liga Francesa

Em um confronto entre times de divisões nacionais diferentes, Le Mans e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, pela Copa da Liga Francesa. A partida será realizada às 17h05 (horário de Brasília), na MM Arena e terá transmissão ao vivo online.

LEIA TAMBÉM > Teclado Gboard para de funcionar no Android e usuários enfrentam problemas

Le Mans x PSG: onde assistir

O confronto pode ser assistido pelo site e aplicativo do DAZN.

Informações dos clubes

O Le Mans é o 18º colocado da segunda divisão francesa, com 17 pontos somados em 18 jogos, e superou o US Orléans por 3 a 2, na última sexta-feira. Já o PSG lidera a primeira divisão nacional, com 42 pontos em 17 compromissos, e goleou o Saint-Étienne por 4 a 0 no domingo.