Leandrão não reclama de pausa no Vasco e prevê 'equipe afiada'

Embalado por uma ótima sequência nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco preferia não ter pela frente a pausa para a disputa das Eliminatórias. Há o temor de que a equipe perca o embalo com os 11 dias sem compromissos. Para o atacante Leandrão, no entanto, este intervalo também tem um lado positivo.

"Essa parada, pelo lado da sequência que estamos tendo, é ruim, mas pelos treinamentos, será ótimo para o Jorginho trabalhar algo que não teve tempo. Desde que cheguei, praticamente não fiz treinamento tático. Ele passou que vai tentar ajustar coisas. Estamos numa crescente, individualmente e coletivamente. A comissão técnica vai buscar deixar a equipe bem afiada para que estejamos, na próxima partida, melhores", comentou.

Leandrão já enfrenta um jejum de cinco partidas sem balançar as redes, mas se mostrou confiante para o duelo diante da Chapecoense, dia 15, no Maracanã. O próprio atacante, no entanto, pediu atenção com o adversário catarinense.

"Temos que ter atenção redobrada. A Chapecoense tem jogadores que jogam juntos desde a Série C. Esperamos que o torcedor compareça no Maracanã. Será um confronto direto e a vitória é muito importante para nós", apontou.