Leandrão marca dois e garante vitória do Vasco contra o Joinville

O resultado serviu para o clube disparar na ponta da Série B ao término da sétima rodada. Com 19 pontos, o Vasco abriu três de vantagem para o vice-líder Atlético-GO, adversário no sábado, em Cariacica (ES). Sem vencer em casa no Brasileiro, o Joinville tem apenas seis pontos e enfrenta o Avaí, em Florianópolis, no mesmo dia.

Apesar de ter vencido, o Vasco esteve perto de sair atrás em Joinville. Aos 11 minutos, Pereira cobrou falta e quase surpreendeu Jordi. Aos 15, Everton Silva cruzou para Heliardo finalizar de bicicleta para fora. Só depois do último susto é que o time começou a administrar o jogo. Em uma das primeiras investidas, marcou o gol. Aos 22, William levantou na área e Leandrão completou de cabeça: 1 a 0.

Era a noite do centroavante, que poderia ter feito o segundo aos 25, quando recebeu ótimo passe de Nenê, mas o juiz marcou impedimento equivocado. Em busca da primeira vitória em casa, o Joinville sentiu a pressão da torcida e passou a atacar sem organização. Abusou do jogo aéreo, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado, com algumas jogadas mais violentas. Mesmo sem ter a posse de bola, o Vasco era melhor e quase ampliou com Luan, após desvio de Leandrão. O zagueiro perdeu o gol na pequena área.

Com a chance desperdiçada pelo defensor, coube a Leandrão marcar o gol da tranquilidade. Após lançamento de Yago Pikachu, o zagueiro Ligger desviou mal. A bola sobrou para o camisa 9 chutar forte de esquerda e fazer 2 a 0, aos 27 minutos do segundo. A torcida catarinense começou a protestar contra o time, que ainda insistiu no ataque, mas não teve forças para diminuir o placar.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 2 X 0 VASCO

JOINVILLE - Oliveira; Everton Silva, Bruno Aguiar, Ligger e Diego; Paulinho Dias, Naldo, Carlos Alberto (Juninho), Pereira e Cléo Silva (Murilo); Heliardo (Fernando Viana). Técnico: Hemerson Maria.

VASCO - Jordi; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos, William, Andrezinho (Diguinho) e Nenê (Eder Luis); Jorge Henrique (Evander) e Leandrão. Técnico: Jorginho.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

GOLS - Leandrão, aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nenê (Vasco); Everton Silva (Joinville).

PÚBLICO - 8.794 pagantes.

RENDA - R$ 225.140,00.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).