Leandro agora ficará apenas na torcida no Palmeiras

SANTOS - Leandro não tinha motivo para tirar o pé. Se ficasse fora da semifinal do Paulistão, não jogaria tão cedo. Contratado pelo Palmeiras na negociação que levou Barcos ao Grêmio, o atacante não pode atuar pela Libertadores porque ficou no banco em uma partida do clube gaúcho na fase preliminar na competição continental.

Desde o apito inicial do clássico de sábado na Vila Belmiro, Leandro lutou bastante e criou chances de gol, mas o esforço foi em vão. O Palmeiras foi eliminado pelo Santos, com a derrota nos pênaltis, e agora ele terá de torcer pelos companheiros que enfrentam o Tijuana na terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

O próximo compromisso de Leandro será apenas no dia 25 de maio, na estreia palmeirense na Série B do Brasileiro, contra o Atlético Goianiense. "Nós tomamos um gol, voltamos determinados, conseguimos empatar o jogo, mas, infelizmente, não conseguimos classificar", afirmou o atacante, que terminou como um dos vilões ao desperdiçar sua cobrança na decisão por pênaltis - Kleber também errou.

A história do jogo poderia ter sido diferente não apenas se o pênalti não tivesse parado nas mãos de Rafael. Leandro teve algumas chances de decidir o clássico. Logo aos 10 minutos, o atacante perdeu um gol dentro da pequena área. Pouco antes, ele já havia levado perigo em um chute de longe. A vontade exagerada fez o jogador perder boa chance ao pisar na bola pelo lado esquerdo. Na mesma posição, o palmeirense cometeu outro erro, em uma cabeçada livre de marcação.

No segundo tempo, Leandro teve outra grande chance, mas acabou sendo desarmado por Léo, o veterano lateral-esquerdo de 37 anos do Santos. No fim, o atacante, ao lado de Kleber, deixou o gramado como vilão ao errar sua cobrança. Ele bateu no canto esquerdo, mas Rafael conseguiu espalmar. O sonho do palmeirense de avançar à semifinal foi desfeito. O jeito agora é ficar na torcida na Libertadores.