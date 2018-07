Leandro Almeida culpa 'vacilos individuais' por derrota do Palmeiras

O Palmeiras perdeu a terceira partida consecutiva no Campeonato Brasileiro e o objetivo de acabar o primeiro turno da competição entre os quatro primeiros se tornou algo bastante complicado. Ao final da derrota por 2 a 1 para o Coritiba, o zagueiro Leandro Almeida disse que os erros individuais foram os responsáveis pelo tropeço no Couto Pereira.

"Levamos dois gols de vacilo. A gente quer chegar lá em cima na tabela, então não podemos tomar gol assim. Que essas três derrotas sirval de lição para não vacilarmos mais", disse o defensor, que enfrentou pela primeira vez sua ex-equipe nesta quarta-feira.

Já o atacante Rafael Marques, em entrevista ao canal SporTV, disse que o momento é de erguer a cabeça e que os jogadores precisam se cobrar mais. "Foram três derrotas consecutivas. Temos que cobrar mais de nós mesmo e assim vamos reverter a situação", disse o jogador, autor do gol palmeirense.

O palmeirense ainda lembrou que a derrota para o Atlético-PR, por 1 a 0, no Allianz Parque, acabou mexendo com a confiança do time. "A gente vinha de uma sequência muito boa. Perdemos em casa, em um jogo em que não esperávamos o resultado, e depois foram mais duas derrotas. Não adianta ficar explicando agora", analisou.

O elenco palmeirense volta de Curitiba na tarde desta quinta-feira e no domingo, encara o Flamengo, às 11h, no Allianz Parque.