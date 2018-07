Palmeiras próximo de acertar a contratação de Leandro Almeida

O Palmeiras está muito próximo de acertar sua 23ª contratação. O zagueiro Leandro Almeida, de 28 anos, acertou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o Coritiba e está de malas prontas para chegar em São Paulo, passar por exames médicos e assinar com o Alviverde paulista.

O defensor conseguiu convencer o Coritiba a liberá-lo. Ele tinha contrato até dezembro do ano que vem e não queria mais ficar no clube paranaense. O Cruzeiro tentou levá-lo no início do ano, sem sucesso. O Palmeiras também já havia oferecido uma proposta, que foi recusada.

Leandro Almeida deve chegar em São Paulo nos próximos dias para acertar os detalhes, passar por exames médicos e assinar contrato. Ele chega para disputar posição com Vitor Hugo, Victor Ramos, Jackson, Tobio e Wellington.

O jogador começou no Atlético-MG. Em 2009, foi para o Dínamo de Kiev, onde ficou até 2012. Ele retornou ao futebol brasileiro em 2013, quando chegou ao Coritiba. No clube paranaense, ele fez 65 jogos e marcou três gols.