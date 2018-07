Leandro Almeida sente dores na coxa e espera fechar com o Palmeiras

Com seis jogos no Campeonato Brasileiro, Leandro Almeida não pode mais ficar nem no banco de reservas do Coritiba, caso contrário, não poderá negociar com nenhum outro clube da Série A e o Palmeiras já fez uma proposta oficial para contar com o jogador. O curioso é que o defensor alega dores musculares na coxa e com isso está fora da partida contra o Flamengo, sábado. Além disso, ele negocia com a diretoria do time paranaense para conseguir deixar o clube e assinar com o Alviverde paulista.

O Palmeiras já tinha interesse no jogador desde o ínicio do Brasileiro, mas a vontade em contar com o zagueiro se intensificou após o acerto com Marcelo Oliveira, que pode ser confirmado como novo técnico até segunda-feira. O treinador indicou Leandro Almeira para o Cruzeiro em janeiro, quando ainda estava no clube mineiro, e o Coritiba, para tentar segurar o defensor, lhe deu um aumento de salário.

Na época, o jogador chegou a postar uma foto com a mochila do Cruzeiro em uma rede social, criando revolta dos torcedores do Coritiba. Mas o tempo passou, ele voltou a jogar, apareceu bem e despertou o interesse do Palmeiras. O presidente do Coritiba, Rogério Bacellar, já avisou que aceita negociar com a equipe paulista, mas que não vai facilitar a saída do defensor.

Recentemente, Palmeiras e Coritiba fizeram um negócio onde Robinho foi para o clube paulista, que se prontificou a emprestar três jogadores. Mazinho foi um deles, mas voltou antes mesmo do término do Campeonato Catarinense, e ainda mais dois (ou um, dependendo de uma nova conversa) devem ir para o Couto Pereira.

Enquanto espera por Leandro Almeida, o Palmeiras monitora também Rafael Marques, zagueiro que está no Verona, onde tem contrato até o meio do ano. O defensor de 31 anos começou no Botafogo e teve passagens por Brasiliense, Goiás, Grêmio e Atlético-MG. Nesta quinta-feira, o Alviverde confirmou a contratação de Alecsandro. Ele é o 22º reforço na temporada. E acertou também as saídas do lateral-direito Ayrton e do meia Alan Patrick, ambos para o Flamengo.