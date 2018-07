Leandro Amaro deixa o Avaí e retorna ao Palmeiras O zagueiro Leandro Amaro é mais um jogador a retornar ao Palmeiras antes do esperado. Após o meia Patrik voltar ao clube antes do encerramento do seu contrato de empréstimo com o Gangwon, da Coreia do Sul, o defensor deixou o Avaí e deve se reapresentar ao clube nos próximos dias.