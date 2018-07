Leandro Amaro deixa Palmeiras e acerta com o Náutico

SÃO PAULO - O zagueiro Leandro Amaro é o novo reforço do Náutico. O jogador, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2014, seguirá para o clube pernambucano por empréstimo. Ele defenderá o Náutico até o fim do Campeonato Brasileiro.

O jogador já realizou exames médicos em seu novo clube e deve treinar com o elenco do time de Recife na quarta-feira. O zagueiro de 27 anos foi emprestado recentemente ao Avaí, onde pediu para sair por não estar sendo aproveitado.

Ao voltar para o Palmeiras, foi comunicado que o técnico Gilson Kleina não iria contar com seu futebol. Por isso nem chegou a treinar com os outros jogadores de seu antigo clube. No clube paulista, Leandro Amaro fez parte do time campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro.