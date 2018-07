Leandro Amaro espera conquistar espaço no Palmeiras

Reforço do Palmeiras para a sequência da temporada 2010, o zagueiro Leandro Amaro está empolgado com a chance de atuar em um dos principais clubes do futebol brasileiro. O defensor, contratado para repor uma possível suspensão de Danilo, promete que vai conquistar o seu espaço no time do Palestra Itália.

"Estou muito feliz por este novo desafio em minha carreira. O Palmeiras é um dos grandes clubes do Brasil. Vou trabalhar forte para buscar o meu espaço e ajudar a equipe", afirmou o zagueiro, que pertence ao Cruzeiro, e chega ao clube paulista por empréstimo até o final de 2010, com opção de compra ao final do vínculo.

Com 23 anos, Leandro Amaro atuou pelo Botafogo no último Campeonato Paulista. O time de Ribeirão Preto, inclusive, ainda está na briga pelo título do Troféu Campeão do Interior. Ele também já passou por União Araxá (MG), Cabofriense (RJ), Villa Nova (MG), Marília (SP) e Atlético Goianiense (GO).