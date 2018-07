Leandro assume vaga de protagonista contra o Joinville

SÃO PAULO - Sem os suspensos Alan Kardec e Valdivia, o Palmeiras deve apostar no atacante Leandro nesta terça-feira, diante do Joinville, fora de casa, pela Série B. Ele foi o artilheiro do time no Campeonato Paulista com seis gols, mas apesar de ser titular absoluto e peça importante no esquema do tecnico Gilson Kleina, o jogador não marca há quatro partidas.

A ausência por cartão amarelo de dois jogadores que marcaram juntos seis gols na competição dá ao ex-atacante gremista a responsabilidade de ser protagonista em Joinville. Prova disso foi que no treino desta segunda-feira, o último antes da equipe embarcar para Santa Catarina, Leandro foi o centro de uma etapa da atividade tática. Embora tenha priorizado a marcação, Kleina ensaiou a armação de rápidas jogadas de contra-ataque com tabelas entre a dupla Leandro e Wesley.

Nesta terça-feira o camisa 38 vai dividir a tarefa de criação de jogadas ofensivas com dois jogadores que vêm de banco: o atacante Ananias e o meia paraguaio Mendieta. Por estar em uma sequência de partidas, Leandro sabe que o ritmo de jogo será fundamental para conseguir um bom resultado na Arena Joinville.

O Palmeiras está há nove jogos sem perder e nesse período chegou à liderança do torneio e tem 11 pontos de folga para o primeiro time fora do G-4. Porém sair sem vitória nesta terça-feira pode deixar com que o vice-líder Chapecoense roube a primeira posição. A equipe catarinense tem um jogo a menos que o clube paulista, possui o melhor aproveitamento da Série B (82% dos pontos) e enfrenta na rodada o vice-lanterna América-RN, fora de casa.