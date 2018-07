Leandro Bizzio Marinho apitará final do Paulista entre Corinthians e Ponte

Leandro Bizzio Marinho será o árbitro da segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, que será disputada entre Corinthians x Ponte Preta, domingo, no Itaquerão. O nome de Bizzio foi definido na tarde desta quarta-feira em sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol. Os auxiliares do juiz serão Tatiane Sacilotti e Miguel Cataneo.

O outro nome do sorteio era Flávio Rodrigues de Souza. Além dos dois, Luiz Flávio de Oliveira era um nome possível, mas foi retirado da disputa depois de sofrer uma entorse de ligamento no tornozelo esquerdo, nesta terça-feira, durante a partida entre Água Santa e Bragantino, válida pelas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. A suspeita inicial de fratura não se confirmou, mas ele estará afastado por pelo menos 30 dias, segundo previsões iniciais.

Leandro Bizzio Marinho apitou 10 jogos no Campeonato Paulista, com seis vitórias dos mandantes, duas dos visitantes e dois empates. Corinthians e Ponte fizeram uma partida cada sob o comando do árbitro. Em São Paulo, o Corinthians venceu clássico contra o Santos por 1 a 0; em Campinas, a Ponte venceu o Palmeiras pelo mesmo placar ainda na fase de grupos.