Leandro Campos assume o comando do Guaratinguetá

Leandro Campos, que foi dispensado recentemente da ASA, um dos times ameaçados pelo rebaixamento na competição.

A contestada demissão de Toninho Cecílio, mesmo com o um bom aproveitamento de quatro vitórias em sete jogos, pegou a torcida de surpresa e o nome de Leandro Campos não estava entre os favoritos dos torcedores do Guaratinguetá.

O treinador já comandou Ceará e ASA nesta Série B e não foi bem em nenhuma das duas equipes. Após a derrota em casa por 1 a 0 para o Boa, pela 23.ª rodada, Campos foi dispensado do time alagoano que luta para escapar do rebaixamento para a Série C.

A apresentação do novo treinador será nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Dario Rodrigues Leite. Leandro Campos deve fazer sua estreia nesta sexta, às 19h30, contra o Joinville, na Arena Joinville, pela 25.ª rodada da Série B. No ano passado, ele dirigiu justamente o Joinville na Série B.

Com 30 pontos, o Guaratinguetá é o 13.º colocado na tabela e está cinco pontos acima do Atlético-GO, que hoje encabeça a zona de rebaixamento. O adversário desta sexta-feira, com 41 pontos, é o quarto colocado e briga pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.