Leandro Castán desabafa após nova derrota do Vasco: 'Sentimento de vergonha'

Capitão do Vasco, o zagueiro Leandro Castán deu uma declaração forte após a derrota sofrida para o Fortaleza, por 3 a 0, na Arena Castelão, em confronto direto contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira.

"É um sentimento de vergonha, muita vergonha mesmo. Nunca passei por um momento desse na minha vida. É um momento complicado. Estamos pagando por tudo que fizeram de errado com o clube durante anos e estamos aqui para dar o máximo. Infelizmente o máximo não está dando", disse o zagueiro.

A derrota na capital cearense manteve o Vasco na zona de rebaixamento, com os mesmos 37 pontos do Bahia, mas atrás no número de vitórias (10 a 9). Até por isso que Castán evita jogar a toalha. "Enquanto houver chances nós vamos lutar. É pedir desculpa ao torcedor, porque passar por tudo isso é lamentável", finalizou.

Não dependendo mais das suas próprias forças para escapar do rebaixamento, o Vasco volta a campo no domingo, contra o líder Internacional, em São Januário, pela 36ª rodada.