Leandro Castan reforça o Vasco contra o São Paulo após obter efeito suspensivo

O Vasco ganhou um reforço importante para o jogo desta quinta-feira contra o São Paulo, no Morumbi. Na tarde desta quarta-feira, o clube carioca obteve no Superior Tribunal de Justiça Desportiva um efeito suspensivo para o zagueiro Leandro Castán, que, assim, está liberado para o confronto com os paulistas.

Castan foi suspenso por quatro partidas e condenado a pagar multa de R$ 200 por causa da expulsão no jogo contra o Palmeiras, em São Januário, em que o Vasco foi derrotado por 2 a 1. O zagueiro já cumpriu uma partida e agora aguarda ser julgado pelo Pleno do STJD para saber se precisará cumprir o resto da pena. Ainda não há data para esse julgamento.

Graças ao efeito suspensivo, Castan voltará ao time depois de ter desfalcado o Vasco no jogo contra o Goiás, no dia 18, última partida da equipe no Brasileirão (por causa da antecipação do clássico contra o Flamengo). Ele formará dupla com Henríquez, que teve Ricardo como parceiro no duelo contra os goianos.

Outra novidade do Vasco contra o São Paulo será a volta do lateral-direito Yago Pikachu, que não jogou contra o Goiás por estar suspenso. Assim, Cáceres retornará ao banco de reservas.

O provável time do Vasco para o jogo desta quinta é o seguinte: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Raul, Richard, Guarín e Marcos Junior; Rossi e Marrony.

Nesta quarta-feira, o time carioca fez seu último treino antes da partida válida pela 35.ª rodada do Brasileirão. Mais uma vez, a atividade foi comandada por Mauricio Copertino, auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, que continua se recuperando de uma pequena cirurgia a que foi submetido nesta terça, em São Paulo. O Vasco espera que o treinador esteja apto para trabalhar na partida contra o clube paulista.