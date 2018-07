Leandro comemora estreia com 'pé direito' no Palmeiras

O atacante Leandro não escondeu a felicidade por marcar um gol logo em sua estreia pelo Palmeiras, definindo a vitória por 1 a 0 sobre o União Barbarense, neste domingo, no Pacaembu, pela nona rodada do Paulistão. "Comecei com o pé direito", comemorou o jogador, que veio recentemente do Grêmio, no negócio envolvendo o argentino Barcos.

Durante a semana, Leandro chegou a divulgar uma foto de infância em que aparece com a camisa palmeirense, dizendo ser torcedor do clube desde criança. E aproveitou para dedicar o gol ao pai, outro que torce pelo Palmeiras. "Ele é palmeirense e deve estar assistindo. Palmeiras é isso aí", afirmou o atacante.

Leandro entrou em campo no segundo tempo e precisou de apenas 12 minutos para marcar o gol, após aproveitar a bola roubada por Caio. Ele fez uma grande festa, chegando a tirar a camisa ao correr para comemorar com a torcida. Depois do jogo, o atacante agradeceu a oportunidade que recebeu de jogar pelo Palmeiras.

"Acho que tudo que está acontecendo eu tenho que agradecer a Deus. Vou procurar aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade que Ele me deu", afirmou o atacante, que estava sem espaço no elenco do Grêmio e agora chega como candidato a titular no Palmeiras.