Leandro comemora gols pelo Palmeiras e promete ainda mais

SÃO PAULO - Artilheiro com dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista, o atacante Leandro comemorou o início de temporada com a camisa do Palmeiras e garantiu que vai continuar lutando por seu espaço no time.

"A sensação de fazer os gols é maravilhosa. O grupo está fechado, unido e lutamos o jogo inteiro. Por isso fomos premiados com a vitória. Estou buscando o meu espaço e não posso achar que está bom só isso. Tenho muitos treinos e jogos para conquistar a minha vaga", disse o atacante, que chegou aos quatro gols e empatou na artilharia do time na temporada, com o zagueiro Henrique.

Uma das novidades do time no lugar de Vinícius, ele admite que espera ficar na equipe a partir de agora, mas entende se voltar para o banco de reservas. "Todo jogador quer começar jogando e eu não sou diferente. Mas sei também que ainda preciso trabalhar muito", explicou. "Para mim, o mais importante foi ter ajudado o time a vencer e subir na tabela".

O técnico Gilson Kleina explicou o motivo de ter escalado o time com quatro volantes. O treinador disse que essa foi a forma encontrada de fazer Wesley e os laterais jogarem mais. "Tínhamos de ter uma nova atitude. Não adiantava ter volume de jogo e não fazer gols. Com essa mudança dei liberdade para o Wesley e os laterais. Por isso coloquei o Juninho".