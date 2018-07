Leandro Damião anuncia saída e deixa o Betis sem marcar gol

A passagem de Leandro Damião pelo Betis foi tão rápida quanto discreta. Depois de assinar contrato de empréstimo até o fim da temporada com o clube espanhol em fevereiro, o atacante anunciou nesta segunda-feira que o vínculo não será renovado. Assim, deixa o time sem sequer ter marcado um gol.

Damião foi contratado com o objetivo de ajudar o Betis a se manter na primeira divisão do Campeonato Espanhol. O clube alcançou o feito, mas não por causa do atacante. Ele fez somente três partidas com a camisa do time de Sevilha, sequer ficou no banco de reservas em muitas outras, e sai sem deixar saudades.

"Depois da última rodada do Campeonato Espanhol, e com o objetivo cumprido da permanência na primeira divisão, gostaria de informar que o Betis e eu decidimos por novos caminhos de forma separada. Queria agradecer especialmente à torcida, que apesar das minhas poucas oportunidades, sempre demonstrou seu apoio e deu mostras de carinho. Aqui deixo companheiros, amigos, empregados do clube, que sempre levarei no meu coração, onde estiver", escreveu o atacante nas redes sociais.

A saída de Damião do Betis deixa o futuro dele em aberto. O atacante segue em litígio com o Santos, que o liberou para acertar com o clube espanhol no início do ano mas não deve aceitar perdê-lo sem alguma recompensa financeira. Além disso, o jogador vive mal momento e não conseguiu se firmar desde que deixou o Inter no fim de 2013, justamente para assinar com o Santos.

Por enquanto, Damião celebra apenas o fato de deixar o Betis com a equipe na primeira divisão. "Desejo os maiores êxitos esportivos ao Betis, os quais estou seguro que chegarão nas próximas temporadas. Foi um orgulho para mim vestir esta camisa e ter feito parte deste clube", comentou.