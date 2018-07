Leandro Damião chega ao Rio para exames e já fala como jogador do Fla

Leandro Damião desembarcou na noite desta segunda-feira no Rio de Janeiro para acertar a sua transferência para o Flamengo. Em entrevista no Aeroporto Internacional do Galeão, ele já falou como se fosse jogador do time rubro-negro. "Estou chegando para fazer os exames. Estou muito feliz pela oportunidade. O torcedor vai ver um jogador com muita garra, querendo dar a volta por cima", comentou o centroavante de 26 anos.

O jogador pertence ao Santos e deve acertar um empréstimo por um ano. Disputou a última temporada pelo Betis, da Espanha, mas nos seis meses que esteve por lá, entrou em campo em apenas três partidas e não marcou gols. Apesar de ter sido pouco aproveitado e estar sem jogar, garantiu que a parte física não será problema.

"Vinha treinando sozinho para quando aparecesse a oportunidade. Chego com a esperança de dar a volta por cima. Espero conquistar títulos por aqui. Quero voltar a trabalhar e fazer o que eu gosto", comentou.

Leandro Damião trocou o Internacional pelo Santos em 2013 na contração mais cara da história do futebol brasileiro. Com a ajuda de um grupo de investidores, o clube santista conseguiu pagar 12 milhões de euros pelo atacante. Foi o começo de uma grande confusão.

Sem render o esperado, Leandro Damião chegou a ficar na reserva e entrou com uma ação contra o Santos por conta de salários atrasados. O clube e os investidores também tiveram uma briga judicial por conta do dinheiro gasto com o atacante.

O Santos havia liberado Leandro Damião para que acertasse com o clube espanhol, mas o Betis não quis. O jogador também tinha sido procurado pelo Vasco, mas preferiu não comentar o assunto. "Não quero entrar em conflito. Tenho respeito por todas as torcidas. Espero dar a volta por cima no Flamengo".