Leandro Damião comemora presença no Top 10 dos artilheiros do Inter

A quinta-feira foi especial para Leandro Damião. Ao balançar as redes de João Ricardo aos 13 minutos do primeiro tempo na vitória do Internacional sobre o América-MG, por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o atacante se tornou o décimo maior artilheiro da história do clube colorado. Ele tem dez gols no Brasileirão.

Leandro Damião marcou seu 108º gol pelo Inter, deixou para trás Alfeu e se juntou ao histórico Adãozinho, que vestiu as cores do clube entre 1943 a 1951. O atacante não escondeu a felicidade por atingir a marca, mas dividiu os méritos com todo o elenco.

"Fico feliz por alcançar essas marcas. Quando eu voltei, falei que ajudaria a fazer esse grupo voltar a ser grande. Só alcanço essas marcas com a ajuda do grupo", comemorou Damião, que ainda deu assistência para Edenílson marcar o segundo.

O zagueiro Victor Cuesta preferiu manter o discurso de esperança. "Estamos mantendo uma pequena distância em relação ao Palmeiras e se eles bobearem a gente pode chegar", disse o defensor.

A vitória sobre o América-MG manteve o Internacional com chances de conquistar o título brasileiro, retomando a vice-liderança, com 65 pontos, cinco atrás do Palmeiras, com 70. No domingo, o time gaúcho encara o Botafogo, no estádio Engenhão, pela 35ª rodada.