Leandro Damião comemora sucesso da parceria com Forlán no Inter

LAJEADO - Depois de ajudar o Internacional com um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, no último domingo, em Lajeado, no resultado que assegurou ao clube a melhor campanha do returno do Campeonato Gaúcho e a vantagem de atuar em casa nas quartas de final, Leandro Damião festejou o sucesso da parceria que vem formando com o uruguaio Diego Forlán no ataque colorado.

O jogador destacou o fato de que está cada vez mais entrosado com o uruguaio, que balançou as redes duas vezes no último domingo e se isolou na artilharia do Gauchão, com nove gols. Damião, por sua vez, contabiliza oito.

"Jogar ao lado do Diego (Forlán) facilita tudo. Eu me esforço para ajudar ele e estamos conseguindo vencer. A bola está chegando, estamos fazendo os gols e está tranquilo", enfatizou Damião, que ainda deixou em segundo plano o fato de estar brigando pela artilharia do torneio estadual.

O jogador preferiu valorizar o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Dunga e foca a busca pelo título como maior prioridade. "Temos um grande treinador, que está fazendo todos os jogadores correr. Não adianta ser artilheiro e o time não ser campeão", comentou.