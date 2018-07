Leandro Damião deixa treino com lesão e pode desfalcar Santos

SANTOS - Ainda sem brilhar com a camisa do Santos neste Brasileirão, Leandro Damião virou motivo de preocupação para o técnico Oswaldo de Oliveira nesta terça-feira. O atacante deixou o treino mais cedo, com dores no púbis, e pode desfalcar a equipe nas partidas contra o Princesa do Solimões, nesta quinta, pela Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, no domingo.

Após o treino, foi constatado que Damião apresenta uma inflamação no púbis e deve ficar de repouso. "Ele vai precisar estar de repouso e temos bastante confiança de que ele vai trazer alegrias para torcida do Santos", disse Odílio Rodrigues, presidente em exercício, sem indicar a gravidade do caso.

Damião não foi a única baixa do dia. Emerson Palmieri sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e só deve voltar ao Santos depois da Copa. A previsão é de 30 dias de recuperação, prazo que se encerrará durante o Mundial. Para o jogo do fim de semana, Mena deverá ser o substituto.

Mas, para esta quinta, Zé Carlos deverá ser o titular da lateral-esquerda, uma vez que Mena ainda precisa melhorar o preparo físico antes de voltar a jogar. A previsão é de que ele tenha boas condições até o domingo.