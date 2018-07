Leandro Damião desfalca Santos em clássico nesta 5ª

O técnico Oswaldo de Oliveira não poderá contar com Leandro Damião para o clássico desta quinta-feira, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. O atacante não conseguiu se recuperar da torção no tornozelo esquerdo sofrida no jogo-treino de sábado, contra o Hortolândia, e ficou fora do treino fechado desta terça.

Se tivesse em condições, Damião seria testado ao lado de Gabriel e Geuvânio. Mas, como o tornozelo ainda estava inchado, o atacante não será liberado para o jogo contra o Palmeiras, nesta primeira rodada do Brasileirão depois do fim da Copa do Mundo.

Thiago Ribeiro está recuperado do estiramento do ligamento colateral do joelho direito, mas também não volta no clássico porque está sendo submetido a um trabalho de fortalecimento muscular. Jubal, com entorse no joelho esquerdo, será substituto por Bruno Uvini, e Victor Ferraz entra na vaga de Cicinho, suspenso pelo terceiro amarelo.

Desta forma, o time do Santos deverá encarar o Palmeiras com Aranha; Victor Ferraz, David Braz, Bruno Uvini e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Rildo.