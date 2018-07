Leandro Damião, Donatti e Gabriel são vetados no Fla para Copa Sul-Americana

O técnico Zé Ricardo terá ao menos três baixas para o duelo do Flamengo contra o Palestino, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Os atacantes Leandro Damião e Gabriel e o zagueiro Donatti foram vetados pelo departamento e médico e não viajarão com o grupo para o Chile. O jogo em Santiago será a ida das oitavas de final.

Damião deixou a partida de domingo - vitória sobre o Figueirense, no Pacaembu - com dores musculares. Ele apresenta um edema no músculo adutor esquerdo. Donatti, por sua vez, reclama de desconforto no joelho direito. E Gabriel sofreu uma pancada na partida do fim de semana. Exames constataram um trauma no pé direito, porém sem fratura.

Mesmo sem estar diante de casos graves, a comissão técnica decidiu poupar o trio, que não viaja para Santiago. Damião e Donatti já iniciaram trabalho na fisioterapia. Eles devem voltar ao time no próximo domingo para enfrentar o Cruzeiro em Cariacica (ES), pelo Brasileirão.

Se perde dois atacantes no elenco, Zé Ricardo terá o reforço de Paolo Guerrero. O atacante peruano se apresentou nesta segunda em boas condições após desfalcar a equipe em São Paulo em razão de uma virose. Ele treinou normalmente e deve ser opção do treinador para quarta-feira. A delegação do Fla viaja para o Chile na manhã desta terça-feira.