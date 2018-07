Leandro Damião é denunciado pelo STJD por puxão na camisa

Quatro dias depois de puxar a própria camisa dentro da área, o atacante Leandro Damião foi denunciado pela Procuradoria de Justiça Desportiva ao STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva). O lance ocorreu no último domingo, ainda no primeiro tempo da partida contra o Criciúma, pelo Brasileirão. O jogador santista, se condenado, pode pegar de um a seis jogos de suspensão.

Damião supostamente tentou induzir o juiz Péricles Bassols a marcar pênalti a favor do Santos. Essa, inclusive, foi a interpretação do STJD. No dia seguinte ao fato, o procurador-geral Paulo Schmidt afirmou que já havia iniciado a análise das imagens.

Após o apito final, Damião negou que puxou a camisa para enganar Bassols e ser beneficiado com a marcação de pênalti. Na ocasião, afirmou que a camisa estava presa e ele apenas a tirou do calção.

No entanto, a Procuradoria, na denúncia, dá destaque à intenção de cavar o pênalti. "A arbitragem, atualmente, vem sendo demasiadamente criticada pelos supostos equívocos nas marcações e decisões dos árbitros em algumas partidas, críticas estas realizadas, dentre outros, pelos próprios jogadores, técnicos e dirigentes. Todavia, os próprios atletas são os primeiros a não contribuir com a arbitragem, como no caso em comento, em que o denunciado simula claramente um puxão em sua camisa, dentro da área penal adversária, com o intuito de ser marcada falta e, consequentemente, pênalti a favor de sua equipe."