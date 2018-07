Leandro Damião é poupado de treinamento do Internacional

Em preparação para o seu próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro, o duelo do próximo sábado com o Ceará, o elenco do Internacional treinou na manhã desta terça-feira no CT do Parque Gigante. E a baixa da atividade foi o atacante Leandro Damião, poupado pela comissão técnica.

Damião sofre com o desgaste muscular e não tem presença garantida no confronto válido pela 32ª rodada da Série B, no Beira-Rio. Recentemente, inclusive, o centroavante ficou de fora do duelo com o Boa, em 17 de outubro, por causa de problemas físicos. Caso seja vetado, sua vaga deverá ser ocupado.

Para o confronto com o Ceará, o técnico Guto Ferreira terá à disposição o lateral-direito Cláudio Winck, livre de suspensão. A tendência, porém, é de que o treinador mantenha Alemão entre os titulares da posição.

Em compensação, o treinador não poderá contar com o volante Rodrigo Dourado, suspenso. Assim, Charles é o favorito para ser titular. Com isso, o Inter deve entrar em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião (Carlos).

O treino desta terça foi o primeiro no campo dos titulares nesta semana, pois na última segunda eles haviam ficado na academia. E Guto aproveitou para comandar um trabalho tático em campo reduzido, de ataque contra defesa.

