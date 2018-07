Leandro Damião estreia na Vila Belmiro de olho em chance na seleção

SANTOS - Leandro Damião tem dois bons motivos para entrar em campo motivado nesta terça-feira à noite na Vila Belmiro diante do fraco Comercial: fará seu primeiro jogo na nova casa (estreou em Lins) e viu sua chance de voltar à seleção aumentar depois que Felipão anunciou que vai esperar mais alguns dias para completar a lista de convocados para o amistoso com a África do Sul.

Se a lista saísse nesta terça ele dificilmente estaria dentro, mas agora terá mais tempo para mostrar serviço e mostrar que pode ser uma boa opção se Fred não puder ser chamado. O adversário desta terça parece sob medida para Damião estrear como goleador com a camisa santista. O Comercial perdeu quatro das seis partidas que disputou (tem uma vitória e um empate), marcou seis gols e sofreu nove.

Com a escalação de Damião, o garoto Gabriel ficará no banco pela primeira vez no Paulistão. Autor de quatro gols nos primeiros cinco jogos, ele cumpriu suspensão diante do Linense. Para mantê-lo motivado, Oswaldo de Oliveira deve utilizá-lo no segundo tempo. O treinador não descarta a possibilidade de ter Gabriel e Leandro Damião ao mesmo tempo em campo. Para ele, o garoto tem qualidade para jogar no meio ou como atacante que fecha na diagonal para finalizar. E até, numa emergência, para substituir Cícero.

"Os quatro jogadores de frente não têm posição fixa e sim funções a cumprir, sem perder a liberdade de mudar de acordo como vão sentindo o jogo."

Gabriel era atacante de pouca velocidade de lado de campo e, ao ser improvisado pelo meio, mais perto da área, adaptou-se rapidamente e se tornou artilheiro do time no campeonato.

Outra aposta de Oswaldo é Geuvânio, que aproveitou bem as oportunidades e ganhou espaço na equipe santista. Ele se entende bem com Cicinho pelo lado direito e é uma das armas para os contra-ataques.

SANTOS X COMERCIAL

SANTOS - Aranha; Cicinho, Neto e Gustavo Henrique; Mena, Alan Santos, Arouca e Cícero; Geuvânio, Thiago Ribeiro e Leandro Damião. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

COMERCIAL - Marcelo Henrique; Weldon Grafite, Reniê, Edimar e Willian Simões; Xaves, Marcos Vinícius, Patrik e Leandrinho; Marcelo Toscano e Rodrigo Jesus. Técnico: Vágner Benazzi.

Árbitro - Marcio Henrique Gois

Horário - 19h30

TV - Pay-per-view

Local - Vila Belmiro, em Santos (SP).