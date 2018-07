Leandro Damião faz tratamento e é dúvida no Inter para pegar o CRB

Desfalque na derrota de sábado para o Ceará, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Leandro Damião segue afastado no Internacional. Ainda se recuperando de um problema na coxa esquerda, o jogador ficou de fora do treino realizado nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco.

Damião ficou na parte interna do CT do Parque Gigante, realizando tratamento com o departamento médico. O Inter não deu qualquer previsão para o retorno, apenas explicou que o jogador será reavaliado durante a semana para saber se poderá enfrentar o CRB, sexta-feira, no Beira-Rio.

Se não puder enfrentar o CRB, a tendência é que Damião seja substituído novamente por Roberson, como aconteceu no sábado, mas Nico López e Carlos correm por fora na briga. O certo é que o técnico Guto Ferreira poderá voltar a contar com o volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão contra o Ceará.

Nesta segunda, os jogadores que atuaram no fim de semana apenas realizaram um trabalho regenerativo na academia. Já o restante do elenco foi dividido em duas equipes para uma atividade com bola no gramado, incluindo Rodrigo Dourado.