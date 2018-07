Leandro Damião faz treino especial para jogar pelo Inter no domingo

PORTO ALEGRE - Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, Leandro Damião deu mais um passo para reforçar o Internacional na partida contra o Náutico, domingo, no Estádio de Aflitos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o atacante realizou um trabalho especial e deve ter condições de entrar em campo no próximo fim de semana.

Leandro Damião realizou trabalhos especiais, ao lado do meia Dátolo, nesta terça-feira no CT do Parque Gigante. Na segunda-feira, o jogador já havia participado de uma atividade com bola. Assim, ele deve retornar ao Inter após ficar fora das partidas contra Vasco e Palmeiras.

A volta de Leandro Damião é uma ótima notícia para o técnico Fernandão, principalmente por causa dos desfalques que terá no setor ofensivo do Inter - D''Alessandro, Fred e Diego Forlán receberam o terceiro cartão amarelo no sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, e terão que cumprir suspensão automática. Enquanto isso, o volante Ygor volta após gancho.

Embalado pelos triunfos sobre Vasco e Palmeiras, o Inter mantém a esperança de se classificar para a próxima edição da Libertadores. Faltando apenas cinco rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho está em quinto lugar com 51 pontos, sete atrás do quarto colocado São Paulo.