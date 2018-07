Leandro Damião fica fora do treino e é dúvida no Inter

PORTO ALEGRE - Leandro Damião não treinou nesta terça-feira e passou a ser dúvida no Internacional para a partida de quinta, contra o Atlético-PR, em Novo Hamburgo (RS), pelas quartas de final da Copa do Brasil. No lugar do atacante - que não participou da atividade por estar com febre -, o técnico Dunga colocou o argentino Ignacio Scocco.

No treino desta terça-feira, Dunga escalou o seguinte time titular: Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kléber; Josimar, Willians, Jorge Henrique e D''Alessandro; Forlán e Scocco. Nesta quarta, porém, o Inter ainda faz mais um treinamento, quando Leandro Damião será reavaliado para definir sua presença diante do Atlético-PR.

Na atual edição da Copa do Brasil, o Inter tem cinco vitórias e dois empates, já tendo eliminado o Rio Branco-AC, o Santa Cruz, o América-MG e o Salgueiro. Se passar pelo Atlético-PR, o adversário na semifinal sairá do confronto entre Corinthians e Grêmio. Apesar da boa campanha na competição, torcedores pediram pela saída de Dunga após a última partida do time.

Em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, o Internacional foi derrotado pela Portuguesa, por 1 a 0, domingo, em Novo Hamburgo. O clube gaúcho ocupa a quinta posição no torneio, com 34 pontos, cinco a menos do que o arquirrival Grêmio, que, como quarto colocado, hoje ficaria com a última vaga na Libertadores de 2014.