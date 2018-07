Leandro Damião garante que Inter vai encarar Gre-Nal como 'guerra'

PORTO ALEGRE - O Internacional não briga por mais nada neste final de Campeonato Brasileiro, mas precisa da vitória no clássico contra o Grêmio, domingo, pela última rodada, para espantar a má fase. Além da rivalidade natural entre as equipes, o jogo deste domingo ganha importância por ser a despedida oficial do Olímpico. Com esses ingredientes, o atacante Leandro Damião prometeu encarar a partida como uma guerra.

"A gente sabe o valor que o Gre-Nal tem aqui no Sul. Estamos encarando o jogo como uma guerra, como deve ser em um clássico. Todos os jogadores estão focados. A gente sabe que vai ser muito difícil, pelo momento que o Grêmio vive, mas vamos buscar o resultado", declarou o jogador.

O Grêmio é o vice-líder do Brasileirão e precisa da vitória para confirmar esta posição e garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Internacional enfrenta um fim de ano longe do esperado pelo torcedor e vem de quatro derrotas consecutivas. O próprio Leandro Damião passa por má fase e não marca desde o dia 23 de setembro, na vitória sobre o Bahia. De lá para cá foram 11 partidas em branco.

"É claro que estou com saudades de fazer gol, mas estou tranquilo quanto a isso. As coisas aconteceram para mim quando eu pensei em prol do grupo. Independente de quem marcar o gol, o importante é o Inter ir bem. A pegada muda neste jogo. Aquele último carrinho que evita a bola sair faz a diferença. É com este espírito que queremos jogar. Estamos preparados para o Gre-Nal", comentou.

Nesta quarta-feira, o técnico interino Osmar Loss comandou um treino voltado para as finalizações, talvez tentando resolver o jejum de gols do Inter, que não marca há quatro partidas. Com isso, ele não deu pistas da equipe que entrará em campo no domingo.