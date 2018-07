Leandro Damião lamenta gol anulado, mas aprova estreia

"Feliz com a estreia e principalmente com a vitória do nosso Santos Futebol Clube. Por um detalhe o meu gol não valeu... Mas tudo bem, estou feliz demais especialmente pelo carinho e apoio de vocês! Vamos em frente!", escreveu o jogador em sua página no Facebook.

Contratado junto ao Internacional por R$ 42 milhões no início do ano, Damião teve sua estreia atrasada porque o fundo de investimento Doyen Sports, responsável pela compra, vinha adiando o pagamento ao clube gaúcho dos R$ 10,5 milhões, referentes à segunda parcela do negócio. Na terça, este valor foi quitado e, com isso, o atacante finalmente pôde atuar em sua primeira partida pelo time paulista.