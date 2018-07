Leandro Damião marca duas vezes e Internacional vence outra no Gaúcho

CANOAS - O Internacional manteve os 100% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Gaúcho ao vencer o São José, por 3 a 0, neste domingo, no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. O destaque da partida ficou por conta do atacante Leandro Damião, que marcou dois gols. Dátolo havia aberto o placar.

Com o resultado, o Inter chegou aos 12 pontos em quatro jogos, na liderança isolada do Grupo 1, enquanto o São José estacionou nos sete pontos, na terceira colocação da mesma chave. Na próxima rodada, o time do técnico Dorival Júnior enfrenta o Lajeadense, no estádio Florestal, nesta quarta-feira. No mesmo dia, o São José joga contra o Santa Cruz, fora de casa.

Neste domingo, o Inter abriu o placar logo aos 7 minutos, com o argentino Dátolo, que aproveitou rebote do goleiro Tiago Volpi após finalização de Leandro Damião. O show do atacante começou logo no início do segundo tempo, quando ele recebeu boa bola e finalizou bem, da entrada da área, para marcar o segundo.

Aos 17 minutos, Damião quase marcou um golaço. Ele recebeu lançamento de Dátolo, dominou e chutou de bicicleta, rente ao travessão. O segundo gol do atacante, e terceiro do Inter, saiu aos 45 minutos, após boa jogada de Jajá Coelho e Marcos Aurélio.